Le aperture in Inghilterra - Bolton e Bury sono sull'orlo del fallimento

© foto di Dimitri Conti

In Inghilterra le prime pagine sportive dei principali quotidiani sono dedicate in coro al difficilissimo momento economico-finanziario che stanno vivendo due club storici, oggi nelle serie minori, come Bury e Burnley.

Express

"Supporto vitale"

I tifosi pregano per un miracolo che consenta ai club di Bolton e Bury di riuscire ad iscriversi, con un salvataggio sulla deadline.

Guardian

"Sull'orlo"

Una grande immagine di un tifoso del Bury deluso campeggia sulla prima pagina. Il club sta vivendo l'oblio del fallimento.

Mirror

"Fight clubs"

Il quotidiano sottolinea "l'incubo senza fine di Bolton e Bury", facendo però allo stesso tempo riferimento alla grande forza emotiva trasmessa dai loro fan.

Star Sport

"Sul baratro"

Anche qui si parla di Bury e Bolton, e delle loro situazioni. "Stanno affrontando un'uscita senza accordo".

Telegraph

"Pregando per un miracolo"

Il Bury, di fatto, è già sull'orlo del precipizio dopo aver mancato la deadline di iscrizione della EFL.