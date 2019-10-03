Le aperture in Inghilterra - Champions e non solo. Affaire Tottenham

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Primo piano
Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni per la 7^ giornata di Serie A: ATALANTA – LECCE DI BELLO PRENNA – FIORE IV: FOURNEAU VAR: ABISSO AVAR: BINDONI BOLOGNA – LAZIO ORSATO FIORITO – VECCHI IV: VOLPI VAR: PICCININI AVAR: MANGANELLI BRESCIA – SASSUOLO Venerdì...
Oggi
01 Ott Juventus-Bayer 04 Leverkusen 3-0
01 Ott Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2 (1)
01 Ott Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2 (2)
01 Ott Prepartita Barcellona-Inter
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