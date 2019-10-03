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Le aperture in Inghilterra - Champions e non solo. Affaire Tottenham

03.10.2019 10:17 di Gaetano Mocciaro  Twitter:    articolo letto 284 volte
Le aperture in Inghilterra - Champions e non solo. Affaire Tottenham

Di seguito le aperture inglesi di oggi giovedì 3 ottobre 2019:

Daily Express
"Eriksen forzato a negare i rumors sui problemi al Tottenham"

The Guardian
"Liverpool batte Salisburgo in una partita thriller. Willian infiamma l'Europa del Chelsea"

Mirror
"You'll never waltz alone"
Salah, Mané e Robertson aiutano i reds a superare lo spauracchio Salisburgo.

Star Sport
"Magic MOment"
Salah decide dopo che il Liverpool spreca un vantaggio di tre reti.

Sun Sport
"Mo e Will in for kill"
Elogio a Salah e Willian, decisivi nel successo di Liverpool e Chelsea contro Salisburgo e Lille.
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