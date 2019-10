Le aperture in Inghilterra - Champions e non solo. Affaire Tottenham

Di seguito le aperture inglesi di oggi giovedì 3 ottobre 2019:

Daily Express

"Eriksen forzato a negare i rumors sui problemi al Tottenham"

The Guardian

"Liverpool batte Salisburgo in una partita thriller. Willian infiamma l'Europa del Chelsea"

Mirror

"You'll never waltz alone"

Salah, Mané e Robertson aiutano i reds a superare lo spauracchio Salisburgo.

Star Sport

"Magic MOment"

Salah decide dopo che il Liverpool spreca un vantaggio di tre reti.

Sun Sport

"Mo e Will in for kill"

Elogio a Salah e Willian, decisivi nel successo di Liverpool e Chelsea contro Salisburgo e Lille.