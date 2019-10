Le aperture in Inghilterra - Chelsea, Magic Bats. Reds a valanga

Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 24 ottobre 2019:

DAILY MAIL

"Magico Batshuayi"

Chelsea che vince in casa dell'Ajax per merito di un gol sul finire del match di Michy Batshuayi e quest'oggi è lui l'uomo copertina per i Blues. "Magico Batshuayi per Franck" è il titolo scelto dal quotidiano

"Reds, vittoria ma non solo"

L'altra apertura dopo la notte di Champions è dedicata al successo del Liverpool in casa del Genk. Al centro delle attenzioni, però, non c'è tanto la prestazione degli uomini di Jurgen Klopp quanto la presenza nel settore ospiti dello stadio di Genk di uno striscione indirizzato all'attaccante dei Red Divock Origi che potrebbe creare qualche problema al club inglese. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, quello che doveva essere uno striscione goliardico raffigurante l'attaccante assieme alla Champions League vinta lo scorso anno, rischia di far aprire un procendimento da parte della UEFA per razzismo.

DAILY MIRROR

"Urlo di guerra"

Un titolo per raccontare i due successi di Chelsea e Liverpool ieri in Champions League. "È impressionante come stiano crescendo i miei ragazzi" è la frase di Frank Lampard che campeggia sull'immagine dell'esultanza di Batshuayi, man of the match contro l'Ajax, metre in chiave Liverpool si legge: "Un gol meraviglioso di Oxlade-Chamberlain tiene in corsa i campioni per il passaggio del turno".

THE GUARDIAN

"Crash, bang... goal"

Batshuayi campeggia anche qui per il gol realizzato ad Amsterdam. "La sua rete in extremisi regala al Chelsea un trionfo rilevante in Champions League".

"Doppietta"

Tagli alto per il Liverpool e la notte magica vissuta di Oxlade-Chamberlain. I due gol del centrocampista, appena rientrato da un lungo infortunio, regalano tre punti decisivi in chiave qualificazione agli uomini di Jurgen Klopp.

THE SUN

"Schiacciati"

Apertura delle pagine sportive tutta dedicata al Liverpool che incanta in quel di Genk e vince 4-1. Spazio però anche allo striscione dei tifosi dei Reds su Origi che potrebbe essere messo sotto inchiesta dalla UEFA.

DAILY STAR

"Arma letale"

Questo è il titolo scelto dal quotidiano per raccontare il 4-1 con il quale il Liverpool ha regolato in Genk nella notte di Champions. "La stella dei Reds ferma i problemi con una doppietta".

"Bats spaventoso"

Per il Chelsea invece c'è ancora Michy Batshuayi al centro delle attenzioni per il gol che è valso l'1-0 in casa dell'Ajax.