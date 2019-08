Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 19 agosto 2019. Il pareggio del Chelsea contro il Leicester, all'esordio stagionale a "Stamford Bridge", aumenta la pressione su Frank Lampard. I blues in due partite hanno ottenuto appena un punto in classifica. Il tecnico ha dichiarato a fine partita che la prestazione contro le Foxes è stata persino peggiore rispetto a quella contro il Manchester United, terminata con un pesante ko per 4-0.