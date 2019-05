© foto di Insidefoto/Image Sport

In Inghilterra è tempo di festa, almeno per il Manchester City che dieci giorni fa ha chiuso la Premier League davanti al Liverpool e per celebrare anche la vittoria in FA Cup di sabato scorso ai danni del Watford. Diversi tabloid aprono con le immagini della celebrazione dei citizens, sottolineando il lavoro (e i rumors) su Pep Guardiola ma anche l'addio dello storico capitano Vincent Kompany.

"Welcome to Manchester", è il titolo del Daily Telegraph nella sua edizione sportiva che pubblica la foto del pullman scoperto che circola per le vie del centro cittadino. "Folla per il treble", è il titolo dell'Indipendent per il Manchester City che ha vinto le tre competizioni in palio durante le ultime settimane. Il 5 agosto 2018, invece, la formazione di Guardiola ha aperto la stagione con la Community Shield.

Bale torna in Premier? E' il dilemma del The Guardian, che sottolinea il momento difficile vissuto dal gallese tra le file del Real Madrid. L'ex Tottenham interessa da tempo alle società della Premier.