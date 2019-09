© foto di Gaetano

Di seguito le aperture dei giornali inglesi di oggi domenica 15 settembre 2019. Tutte dedicate al clamoroso ko del Manchester City sul campo del Norwich:

The Mail on Sunday

"Mind the gap"

E il Liverpool ha il vantaggio massimo di sempre dopo cinque giornate dopo il ko del Manchester City.

Star Sport

"Dream Teemu!"

Pukki affossa Pep ma il tecnico del City è ancora contento.

The Independent

"I canarini volano in alto"

Sunday Express

"Schiantati dai canarini"

City umiliato e il Liverpool si porta a +5

Daily Telegraph

"Febbre gialla!"