Le aperture in Inghilterra - Coutinho può prendere il posto di Hazard

Queste le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi, venerdì 31 maggio 2019:

Daily Express

"Coutinho può riempire le scarpe di Eden"

Il riferimento è alla partenza di Hazard che il Chelsea vorrebbe sostituire, nel caso in cui fosse annullato il blocco sul mercato, con il calciatore brasiliano in uscita dal Barcellona.

Mirror

"He'll Phil Eden's boots"

Classico gioco di parole dei tabloid inglesi che in italiano potrebbe essere tradotto: "Vestirà le scarpe di Eden". Phil Coutinho sarà il sostituto di Hazard nel caso in cui venga annullato il blocco del mercato.

Sun

"Felix - The chat"

Prendendo spunto dal noto "gatto" Felix, il tabloid britannico spiega come i massimi dirigenti di Etihad e dunque del Manchester City, stiano parlando direttamente con il talento del Benfica, calciatore che vale più di 100 milioni di sterline e che i portoghesi vorebbero tenere per almeno un'altra stagione.

Times

"Proteggetemi e resto, ecco cosa dirà Sarri al Chelsea"

Questa la richiesta del tecnico italiano per restare alla guida dei Blues anche il prossimo anno.

Daily Mail

"Sarri pronto a mostrare le proprie carte al Chelsea"

Il tecnico italiano, tramite il procuratore Ramadani, presenterà le proprie richieste ai Blues forte anche della proposta della Juventus che vorrebbe riportarlo in Italia.