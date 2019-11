Queste le aperture della stampa inglese di oggi, martedì 26 novembre 2019:

DAILY MIRROR

"Rinnova o sta fuori"

E' iniziata in maniera perentoria l'avventura di Josè Mourinho al Tottenham. In particolare nei confronti dei giocatori più importanti degli Spurs. Come riporta il tabloid quest'oggi il tecnico lusitano avrebbe spiegato a chiare lettere a Christian Eriksen che le sue possibilità di essere schierato in campo rimarranno molto limitate se non firmerà il rinnovo di contratto con il club.

THE SUN

"Pulizia United"

Si parla di una nuova, importante, sponsorizzazione per il club di Manchester dalla Cina. Si parla di una accordo da circa 80 milioni di euro con la compagnia cinese Haier.

DAILY EXPRESS

"Crisi Arsenal"

Sembra non volersi fermare la crisi all'interno dell'Arsenal. La riprova arriva dalla decisione che avrebbero preso Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette: i due attaccanti avrebbero infatti deciso di salutare il club di Londra qualora continuasse l'avventura di Unai Emery sulla panchina.

"Newcastle, di nuovo nel panico"

Taglio alto dedicato al posticipo di ieri sera in Premier League che ha visto il successo dell'Aston Villa sul Newcastle. Una vittoria, quella dei Villains, che ha riportato nella crisi la formazione di Steve Bruce al 14° posto in classifica.