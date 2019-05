Le aperture in Inghilterra - Europa a rischio per il Manchester City

Di seguito le principali aperture sportive dei tabloid inglesi di oggi, martedì 14 maggio 2019:

The Sun

"City escluso". La UEFA potrebbe escludere i freschi campioni d'Inghilterra dalla prossima Champions League a causa di alcune irregolarità finanziarie.

The Guardian

"I più grandi di sempre?". Il riferimento è al Manchester City, che ha vinto la Premier League con 98 punti superando il Liverpool in un testa a testa al cardipalma. Il tabloid si chiede se la squadra di Guardiola sia la più forte della storia del campionato inglese, confrontandola con le grandi squadre del passato come il Chelsea del 2005-2006 o l'Arsenal del 2003-2004.

Metro

"Finale europea e poi Eden andrà fuori dalla porta". Il riferimento è ad Hazard, che dopo la finale di Baku contro l'Arsenal, lascerà i Blues per accasarsi al Real Madrid.

The Times

"Il City si scontra con l'esclusione europea". Gli investigatori dell'UEFA vorrebbero bandire i Citizens dalla Champions League per una stagione a causa di alcune irregolarità finanziarie.

Daily Express

"Esonero shock per Hughton". Il Brighton ha cacciato il proprio allenatore subito dopo il termine del campionato nonostante la salvezza raggiunta. Il club inglese adesso ha messo gli occhi su Potter, attuale tecnico dello Swansea.