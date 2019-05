Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi venerdì 17 maggio 2019:

Daily Express

"Free lions on the box"

Independent

"Chiusura al trasferimento di Sancho al Manchester United"

Mirror Sport

"Raheem: la grande intervista"

Evidenziate le parole dell'attaccante del Manchester City: "Abbiamo vinto il secondo campionato consecutivo e non intendiamo finire qui".

Star Sport

"Non lasceremo il campo"

Sono le parole del commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, in merito a una eventuale presa di posizione in caso di cori razzisti.

Sun Sport

"Goat to hell"

Gioco di parole per il tabloid, in riferimento a un'eventuale "discesa negli inferi" del Manchester City, deferito dalla UEFA per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario.