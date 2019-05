Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani inglesi oggi venerdì 10 maggio 2019:

Daily Express

"Bam bam Baku"

Il cannoniere dell'Arsenal è l'eroe ed è Kepa a salvare il Chelsea.

Daily Telegraph

"Aubameyang fa lo scherzo"

L'attaccante dell'Arsenal segna una tripletta e prenota la finale di Europa League.

The Guardian

"Caccia per la gloria"

La tripletta di Aubameyang spedisce l'Arsenal in finale di Europa League.

The Independent

"Ci vediamo a Baku"

The Mirror

"A full english"

Dopo la rimonta del Tottenham che ha raggiunto il Liverpool in finale di Champions League, ora Chelsea e Arsenal lotteranno per l'Europa League.

Star Sport

"Full house"

Quattro squadre Premier League fanno pulizia