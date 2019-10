Le aperture in Inghilterra - Furia Klopp con VAR e il catenaccio United

Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 21 ottobre 2019:

Daily Express

"Rabbia Klopp contro gli uomini di Solskjaer"

Il tecnico del Liverpool contesta il gol di Rashford ma soprattutto l'utilizzo del VAR.

Daily Mail

"Furia Klopp"

Daily Telegraph

"Comeback kid"

Ode ad Adam Lallana, l'uomo della rimonta del Liverpool a Old Trafford. Non segnava da 18 mesi, molti dei quali passati in infermeria per infortunio.

The Guardian

"Klopp si scagliac ontro il VAR dopo il pari contro lo United che pone fine alla serie di vittorie del Liverpool".

Independent

"Klopp costernato a causa del VAR"

Metro

"VAR Wars"

Klopp frustrato a seguito della modalità in cui è stato assegnato il gol a Rashford a seguito di un fallo a metà campo non sanzionato. La risposta di Solskjaer: "I tackle sono consentiti".

Mirror Sport

"Annoiato a morte"

Klopp prende di mira lo United e il VAR per aver messo fine alla striscia vincente del Liverpool.

Star Sport

"Snorey snorey Man Utd"

Ovvero: "Sbadiglia, sbadiglia Man Utd" facendo il verso all'inno dei Red Devils. Il titolo prende spunto dalle accuse di Jurgen Klopp nei confronti degli acerrimi rivali, rei di applicare un calcio ultradifensivo.

Sun Sport

"Jurgen Strop"

Ossia: "Jurgen l'indisponente". Gioco di parole per descrivere il malcontento del tecnico tedesco dopo la partita di ieri contro il Manchester United.