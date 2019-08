Le aperture in Inghilterra - Glory glory Man United. Mou vs Lampard

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 12 agosto. Spazio totalmente dedicato al netto successo del Manchester United contro il Chelsea per 4-0. Brilla Marcus Rashford, autore di una doppietta, ma anche i nuovi acquisti fanno grande impressione. Ottimo Harry Maguire, molto bene Daniel James, autore del gol che ha chiuso l'incontro. José Mourinho, doppio ex e oggi commentatore in Inghilterra della Premier League, attacca Frank Lampard col tecnico del Chelsea pronto a rispondere per le rime.