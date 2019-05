Le aperture in Inghilterra - Hazard doppietta d'addio in Europa League

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi della giornata di oggi, giovedì 30 maggio 2019:

Daily Mail

"L'addio suggellato da un bacio"

Il riferimento è a Eden Hazard, che ieri ha segnato una doppietta nella finalissima di Europa League vinta dal Chelsea per 4-1 contro l'Arsenal, prima di dire addio ai Blues. Andrà al Real Madrid dopo 7 anni di militanza londinese.

Metro

"Bak and Blue!"

Il Chelsea vince a Baku la sua seconda Europa League con Hazard trascinatore e autore di due reti. Alla fine del match, il fantasista belga ha annunciato il proprio addio: andrà al Real Madrid.

The Sun

"Ed è l'affare Real"

Classico gioco di parole inglese per sottolineare come il trascinatore della partita vinta contro l'Arsenal sia Hazard, che alla fine della partita ha detto "addio" ai Blues.

The Guardian

"L'addio dorato di Hazard?"

"Chelsea suggella la vittoria dell'Europa League con la doppietta del "talismano" belga, ormai pronto a dire addio ai Blues.

Daily Telegraph

"L'addio di Hazard"

L'attaccante belga ha ispirato la squadra di Sarri ed è stato assoluto protagonista con una doppietta. Dopo la fine della partita ha però salutato la sua storica squadra dichiarando: "E' il momento per una nuova sfida".