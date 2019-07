Le aperture in Inghilterra - I guai del Newcastle e di Steve Bruce

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi giovedì 18 luglio:

Daily Express

"It's wor". Questo il titolo di apertura del tabloid inglese sulla situazione del Newcastle. Le magpies non hanno iniziato al meglio la loro stagione con la sconfitta in amichevole per 4-0.

Mirror Sport

"Badly Bruced". Gioco di parole anche da parte del quotidiano inglese sulla situazione del Newcastle. un vero e proprio incubo al suo primo giorno sulla panchina delle magpies.

Metro Sport

"Non vedo l'ora di iniziare". Le parole di Kieran Trippier, nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. L'ex terzino destro del Tottenham è stato ufficializzato ieri dai colchoneros.