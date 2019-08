Le aperture in Inghilterra - Uefa SuperKop: Adrian batte il Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La terza finale europea tutta inglese disputata in pochi mesi trova ovviamente grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani britannici in edicola oggi. Guardian, Mirror e Sun celebrano la vittoria del Liverpool su un buonissimo Chelsea ai calci di rigore. Decisivo il portiere spagnolo Adrian, la riserva di Alisson chiamato subito a essere protagonista a causa dell'infortunio del brasiliano: sua la parata che decide la lotteria, sul tiro di Abraham. Il portiere è descritto come Superman, un muro contro cui si scontrano i sogni e le ambizioni dei Blues. Così, il Liverpool vince la "European Super Kop", grazie anche a Sadio Mané, che pareggia la rete iniziale di Giroud.