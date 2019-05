Le aperture in Inghilterra - Il caos Mkhitaryan si prende la scena

Di seguito le aperture inglesi di oggi mercoledì 22 maggio 2019. Ampio spazio alla vicenda Mkhitaryan, che non viaggerà per Baku per motivi di sicurezza dati i rapporti tesi fra Azerbaigian e Armenia.

Daily Express

"Forzatamente fuori dalla finale"

Mkhitaryan ha paura per la sua incolumità a Baku

Daily Mail

"Rabbia Arsenal"

La paura per l'incolumità lascia fuori Mkhitaryan dalla finale di Europa League

Mirror Sport

"Questa fa molto male"

La stella dei gunners dopo una sofferta decisione salterà la finale di Europa League per motivi di sicurezza.

Star Sportz

"Miki baks out"

L'asso dei Gunners ha deciso di rinunciare alla finale

Sun Sport

"Bakulash!"

E Koscielny esplode nei confronti della UEFA dopo le preoccupazioni per la sicurezza di Mkhitaryan che lo lasciano fuori dalla finale.