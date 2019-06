Le aperture in Inghilterra - Il caso Benitez e le proteste dei tifosi

Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi martedì 25 giugno 2019:

The Sun

"Schock and wor". Il noto tabloid inglese dedica la propria apertura all'addio di Benitez. Il tecnico ex Real e Napoli non ha rinnovato il contratto con le magpies, generando molte polemiche tra i tifosi.

Times

"Newcastle in scompiglio dopo l'addio di Benitez". Anche il Times dedica le sue pagine sportive all'addio dell'ex Liverpool.

Mirror Sport

"Toon Barmy". L'argomento Benitez ha monopolizzato i tabloid inglesi. In prima pagina anche le proteste da parte dei tifosi bianconeri contro la società.

The Indipendent

"Il regno di Rapinoe contro la Spagna". Spazio anche al calcio femminile e al successo degli Stati Uniti contro la Spagna.