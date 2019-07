Sui tablodi inglesi trova tanto spazio il caso legato a Kolasinac e Ozil, che sono stati attaccati da alcuni ladri ma, grazie all'avvento dell'esterno sinistro, i malviventi sono scappati via. "Non essere un eroe", titola Mirror Sport, visto che l'Unione ha detto ai calciatori di non reagire alle aggressioni. E si nota anche un pizzico d'ironia.

Star Sport - Stesso titolo sulle pagine di Star Sport. Il corrispettivo inglese della nostra Associazione Calciatori ha redarguito i due calciatori dell'Arsenal per essersi difesi. Di spalla anche l'affare-Lukaku: l'Inter - si legge - è pronta all'affondo dopo il summit interno tenutosi a Nanchino.

Sun Sport - Si cambia tema sulle colonne del Sun, che dedica spazio al calcio soltanto di spalla, con una intervista a Raheem Sterling, esterno offensivo del Manchester City: "Nessuno al Manchester City ha raggiunto il picco del suo livello".