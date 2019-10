Le aperture in Inghilterra - Il record del Leicester: 9 gol al Southampton

La goleada del Leicester, paragonata a una vittoria rugbystica. Con gli sberleffi al Southampton. Il 9-0 maturato nell'ultimo turno di campionato è l'argomento calcistico principale del sabato in terra inglese. Ma c'è anche la polemica infinita tra Klopp e il Manchester United. E un reportage sulla demenza collegata al calcio.

Daily Express

Foxes rout sorry Saints

I nove gol del Leicester al Southampton vengono celebrati con un gioco di parole, con le Volpi che chiedono scusa ai Santi (i soprannomi dei due club) ma allo stesso tempo ne causano la disfatta.

Star Sport

Klopp has a pop

Altro gioco di parole, questa volta in rima, per sottolineare la presa in giro del tecnico del Liverpool verso i tifosi del Manchester United. Non si placano le polemiche, dunque, dopo il match giocato ormai una settimana fa.

The Guardian

Raining goals

"Piovono gol". Quelli del Leicester che ne fa nove al Southampton in una vittoria da record in Premier League. E uno dei più importanti quotidiani inglesi, nella propria sezione sportiva, lo sottolinea.

Sun Sport

Crushed 'em!

"Schiacciati!". Anche il Sun dedica uno spazio, nelle pagine sportive, alla vittoria monstre del Leicester. Con un collegamento alla Coppa del Mondo del rugby in fase di svolgimento: "le volpi hanno vinto con un punteggio rugbystico", si legge.

The Telegraph

"The world knows now"

Non solo calcio giocato. L'indagine di Jeremy Wilson sulle donne che hanno combattuto per avere giustizia in seguito allo scandalo della demenza nel calcio. Un reportage su cosa è accaduto a tanti ex calciatori.