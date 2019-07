Le aperture in Inghilterra - Il ritorno di Frank Lampard al Chelsea

Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi giovedì 4 luglio 2019:

Daily Express

"Lampard torna a Stamford Bridge": ampio spazio dedicato al ritorno di Frank Lamapard al Chelsea, questa volta da manager. Ormai sembra tutto fatto, nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.

Star Sport

"Blue Lamps". Il ritorno del centrocampista inglese è l'argomento del giorno, ormai il Chelsea è ad un passo dall'ufficializzare il suo nuovo allenatore. Spazio anche al possibile arrivo di Rodri al Manchester City, ormai manca soltanto l'ufficialità.

Mirror Sport

"Shedmaster". Lampard-Chelsea, un argomento che questa mattina ha monopolizzato i tabloid inglesi. Con i blues ha collezionato 640 presenze, mettendo a segno ben 209 gol.

Sun Sport

"Lamps is in control at Bridge". Ormai l'ufficialità è ad un passo, nelle prossime ore Lampard sarà il nuovo manager del Chelsea.