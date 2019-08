Le aperture in Inghilterra - Il trasferimento di Sanchez e il caso Bury

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi giovedì 29 agosto:

Daily Express

"Condannato" - La situazione del Bury preoccupa gli altri club, visto che potrebbe esserci un vero e proprio effetto domino per le squadre delle leghe minori.

Mirror

"I ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri" - Titolo polemico per il quotidiano inglese che tira in ballo la trattativa Sanchez (lo United pagherà 8 milioni di sterline per favorire il trasferimento del cileno) per poterla paragonare al fallimento del Bury.

Star Sport

"Non siamo dei bulli, Liverpool nella tempesta" - Il quotidiano dedica ampio spazio alle polemiche tra Liverpool e Bobby Duncan, visto che l’agente del giocatore aveva accusato di bullismo i Reds.