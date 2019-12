Le aperture in Inghilterra - Jesus tira su il City. E arriva Amazon Prime

Di seguito le aperture inglesi di oggi mercoledì 4 dicembre 2019:

Times

"Wenger: è ora di usare il VAR"

E intanto a Burnley Gabiel Jesus con una doppietta rianima il Manchester City.

Sun Sport

"Fantasy football"

Stasera Manchester United-Tottenham, con Solskjaer che fin qui sulla panchina dei Red Devils ha vinto appena 6 volte nelle ultime 22 partite. Ma sostiene che i tifosi dello United non abbiano perso la fiducia.

Star Sport

"Jesus in this Prime"

Il riferimento, oltre alla doppietta del brasiliano ieri sera nel 4-1 del Manchester City sul campo del Burnley è alla prima partita trasmessa in Inghilterra su Amazon Prime.

The Guardian

"La corsa al titolo del City è ripresa"

La doppietta di Jesus accorcia il gap della squadra di Guardiola nei confronti del Liverpool a otto punti.