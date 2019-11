E' José Mourinho a rubare la scena nel sabato di Premier League e non potrebbe essere altrimenti per il suo debutto sulla panchina del Tottenham. Lo fa di sabato, lo fa anche di domenica sui principali quotidiani inglesi. L'Express nella sua apertura sportiva elogia il portoghese: "José alza il volume". Mail on Sunday racconta dei sorrisi dell'ex Inter per il 3-2 sul West Ham: "Sono tornato nel posto che mi appartiene", riferendosi alla parte un po' più in alto della classifica. "La felicità è tornata agli Spurs", si legge ancora sui tabloid, con l'Indipendent che vede la "Strada per la vittoria" tracciata dallo Special One.