Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 2 settembre 2019. Spazio quasi esclusivo del derby londinese e alle polemiche relative alla presunta simulazione in area di Harry Kane nei minuti di recupero, a seguito di un contrasto con Sokratis. Per la cronaca l'arbitro Martin Atkinson ha deciso di non assegnare il calcio di rigore. "Non sono un tuffatore" è il titolo che appare in quasi tutti i quotidiani oggi.