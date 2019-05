Le aperture in Inghilterra - Kante perde la finale. City, rabbia con l'UEFA

© foto di Simone Bernabei

In Inghilterra praticamente tutti i quotidiani parlano in prima pagina dell'infortunio al ginocchio di N'Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea ha subito l'infortunio in allenamento e quasi sicuramente non potrà recuperare per la finale di Europa League contro l'Arsenal. Spazio anche al Manchester City e alle reazioni del club alla possibile squalifica dalla Champions da parte della UEFA.

Daily Mail - "You hypocrites!" titola senza troppa necessità di traduzione il Daily Mail. Il riferimento è alle critiche del proprietario del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, nei confronti della UEFA e della battaglia legale che rischia di scatenarsi fra il club e il massimo organo calcistico continentale.

Daily Express - "Kante, agonia finale", si legge in prima pagina. Il centrocampista del Chelsea è alle prese con un fastidioso infortunio e la sua presenza nella finale di Europa League contro l'Arsenal è a fortissimo rischio. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Mirror e il Daily Star che spiegano come il francese sarà assente certo nella finale di Baku.

The Guardian - "Kante fuori per la finale di Europa League", si legge in prima pagina. Il francese ha preso una botta al ginocchio in allenamento e salvo colpi di scena sarà out nella sfida contro l'Arsenal.