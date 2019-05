© foto di Pietro Lazzerini

Di seguito le principali aperture dei tabloid inglesi di martedì 7 maggio 2019:

Daily Telegraph

"Captain Fantastic".

Il riferimento del titolo in prima pagina è al gol del capitano del Manchester City Vincent Kompany contro il Leicester che ha permesso ai Citizens di superare il Liverpool in classifica a una sola giornata dal termine del campionato.

"Attaccante silenzioso".

Luis Suarez non esulterà in caso di gol ad Anfield contro il Liverpool dopo aver già segnato una rete pesantissima nel 3-0 dell'andata.

Daily Express

"Bolt from the Blue".

Una "freccia" di capitan Kompany ha permesso al Manchester City di battere il Leicester e superare nuovamente il Liverpool in classifica a una sola giornata dal termine del campionato. Adesso la squadra di Guardiola è a un passo dal secondo titolo consecutivo.

"Klopp precipiterà combattendo".

L'allenatore del Liverpool ha dichiarato apertamente che dopo il 3-0 dell'andata nessuno ha intenzione di mollare e che hanno lavorato per provare la clamorosa rimonta.

Daily Mail

"One more Vin".

Ancora una vittoria per il Manchester City contro il Leicester questa volta per mano di Vincent Kompany, capitano che ha permesso alla squadra di Guardiola di mettere una seria ipoteca sulla seconda Premier consecutiva.