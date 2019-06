Le aperture in Inghilterra - La nostalgia di Sarri e il sacrificio di Sterling

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, mercoledì 5 giugno 2019

Express - Nel taglio basso si leggono le parole di Sterling, che avrebbe detto ai compagni: "Non ho rinunciato alle mie vacanze per tornare a casa da perdente". L'Inghilterra sarà impegnata nella Final Four della Nations League: domani la squadra di Southgate affronterà l'Olanda. Spazio anche al mercato, con le big in corsa per Maddison, centrocampista del Leicester: Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham sono sulle sue tracce.

The Times - Nel taglio laterale è presente la notizia del probabile ritorno di Freddie Ljungberg all'Arsenal. Lo svedese farà parte dello staff tecnico di Unai Emery.

Sun Sport - Ampio spazio in prima pagina per Maurizio Sarri e il suo desiderio di tornare in Italia per allenare la Juventus. "Why Sarri wants to go", si legge. La nostalgia e il richiamo dei campioni spingono il tecnico a lasciare il Chelsea

Guardian - Nel taglio alto spazio a Fabian Delph e al suo ruolo fondamentale all'interno dell'Inghilterra di Gareth Southgate, che si giocherà domani l'accesso alla finalissima di Nations League contro l'Olanda.

Mirror - Le parole di Raheem Sterling trovano risalto anche sulla prima pagina dell'edizione sportiva del Mirror. Il giocatore del Manchester City avrebbe detto ai compagni di non voler tornare a casa a mani vuote, poiché ha sacrificato le vacanze per disputare le final four di Nations League.