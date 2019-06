Le aperture in Inghilterra - La presentazione al bacio di Hazard

Queste le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi venerdì 14 giugno 2019:

Daily Star

"Baldoria Spurs" - 135 milioni di euro per un doppio colpo che rilanci le ambizioni del Tottenham dopo la finale di Champions persa contro il Liverpool. Il club londinese è pronto alla super offerta per Lo Celso e Ndombelé.

Mirror

"Perché ho dato il bacio d'addio al Chelsea" - Apertura dedicata alla presentazione di Eden Hazard da parte del Real Madrid, con l'ex Blues che ha baciato la sua nuova maglia e poi ha dichiarato in conferenza stampa: "Voglio essere il miglior giocatore al mondo nella migliore squadra del mondo".

Sun

"Caccia al bacio" - Hazard, il giorno della sua presentazione come nuovo giocatore del Real Madrid, ha dichiarato che da un anno lavorava all'accordo per diventare un Blancos.

The Guardian

"Il giardino di Eden" - I tifosi del Real Madrid accolgono Hazard al Bernabeu come un re, ma l'attaccante belga avverte: "Non sono un galattico".

The Times

"Non sono ancora un galattico ma voglio esserlo" - Apertura dedicata alle prime parole da giocatore del Real Madrid da parte di Hazard. Davanti a 50mila tifosi, il belga ha tracciato la strada per il futuro.