Le aperture in Inghilterra - Lampard, tentazione Derby. Fallimento U21

Sun Sport divide la sua prima pagina tra la nazionale Under 21, caduta ieri contro la Romania, e il mercato. "E' la fine della strada", titola circa l'Europeo, visto che i piccoli inglesi sono incappati in un k.o. che di fatto li pone fuori dalla kermesse. Spazio anche a De Gea, vicino al rinnovo col Manchester United.

Times - Da un quotidiano ad un altro, ma il tema resta lo stesso: l'Under 21 e la brutta prova di ieri. Si parla di fallimento da parte dei Tre Leoni e del meritato successo rumeno nella seconda gara del girone.

Mirror - Più di un argomento sul Mirror, che si divide tra Manchester United e Chelsea. Solksjaer non può scarica Alexis Sanchez, autore di una grande prestazione ancora in nazionale. E su Lampard, prossimo allenatore del Chelsea, c'è una nuova tentazione: per farlo restare il Derby è pronto a sborsare 10 milioni di sterline.