Le aperture in Inghilterra - Le scuse di Xhaka oltre alla finale di rugby

Queste le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, venerdì 1 novembre 2019.

The Sun

"Xhaka: why i lost it". Inevitabile non parlare ancora della scenata di Granit Xhaka, capitano dell'Arsenal, nei confronti dei tifosi Gunners. Ieri il giocatore si è spiegato con un lungo post sui social, spiegando perché ha spento il cervello: "auguravano di ammalarsi a mia figlia e dicevano che avrebbero ucciso mia moglie".

The Guardian

"I felt rejected". Grande spazio al rugby su tutti i tabloid, domani l'Inghilterra è attesa dalla finale del Mondiale contro il Sudafrica, ma come detto anche alle scuse di Granit Xhaka. Che ha spiegato come la sua reazione sia stata veicolata dagli eccessivi insulti da parte dei sostenitori.

The Times

"Xhaka breaks silence". Il capitano dell'Arsenal ha spiegato quali e quanti messaggi offensivi verso la sua famiglia ha ricevuto via web.

Daily Express

"Sick abuse sent me over the edge". Stesso concetto, con titolo diverso. Xhaka si scusa per la scenata, ma spiega come dietro quel gesto ci siano offese oltre il tollerabile da parte di alcuni tifosi sui social.