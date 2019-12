Queste le aperture della stampa inglese di oggi, giovedì 5 dicembre 2019

The SUN

"Fantastica notte in Premier"

Prima pagina divisa in due per il Sun. In alto il successo dello United nella notte del ritorno all'Old Trafford di Josè Mourinho col Tottenham. "Rashford rovina il ritorno di Josè" titola il quotidiano. L'altra metà della pagina è dedicata al successo del Liverpool nel derby contro l'Everton. "La cinquina dei Reds - si legge - mostra a Marco Silva la strada per l'uscita". Per il tecnico dell'Everton, infatti, l'esonero sembra sempre più vicino.

THE GUARDIAN

"Reds a cinque stelle"

Anche qui trova spazio il 5-2 con il quale il Liverpool ha superato agevolmente l'Everton nel derby del fiume Mersey. "Mané e Origi - si legge - ispirano il derby".

DAILY MIRROR

"Rashford-Special 2-1"

Titolo che sa di confronto diretto fra Marcus Rashford e Josè Mourinho per la vittoria dello United sul Tottenham nella notte del ritorno del tecnico portoghese all'Old Trafford. "La doppietta di Rashford rende miserabile la notte di Mourinho".