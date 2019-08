Le aperture in Inghilterra - Liverpool-Arsenal, è Red Letter Day

Sull'edizione odierna della parte sportiva del The Guardian si parla anche di Premier League ovviamente. "Red letter day", il titolo del quotidiano sulla sfida di stasera tra Liverpool e Arsenal. In Inghilterra il 'Red letter day' è un giorno speciale, per significato od opportunità in ballo. E questo lo è per entrambe. Spazio anche per il successo dell'Aston Villa sull'Everton.

Sun Sport - Passando al Sun Sport, c'è poco spazio per il calcio. Di spalla, però, si legge un boxino dedicato alla conferenza stampa di Ole Gunnar Solksjaer, che ha chiesto protezione per le stelle del Manchester United attaccate dai media dopo l'episodio di razzismo che ha colpito Paul Pogba in seguito al rigore sbagliato con il Wolverhampton.