© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, venerdì 27 dicembre.

The Times

"One hand on the trophy", titola il quotidiano sopra una foto dei giocatori del Liverpool, ora a +13 dal Leicester secondo. Un gap aumentato proprio ieri sera nello scontro diretto con le Foxes vinto 4-0 dagli uomini di Klopp.

Daily Mail

"13 clear". I Reds, definiti rampanti, aumentano il gap con le inseguitrici ipotecando il titolo già a fine 2019.

Daily Star

"Firm grip". Sul successo per 4-0 del Liverpool sul Leicester c'è la firma forte e chiara di Roberto Firmino, autore di una doppietta. Oltre a lui molto bene Alexander-Arnold, autore di due assist e un gol.