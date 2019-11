Le aperture in Inghilterra - Mourinho si prende la scena

Di seguito le aperture inglesi di oggi venerdì 22 novembre 2019:

Daily Express

"Torneremo ai giorni di gloria"

Mourinho promette di lottare per il titolo in futuro

The Guardian

"The Special Onesie"

Ossia, il "pigiama speciale" in riferimento alle parole usate in conferenza stampa dove il portoghese ha dichiarato di indossare il pigiama del proprio club,

Mirror

"Torneremo alla gloria, giorni di gloria"

Mourinho dichiara che il Tottenham può tornare a vincere il suo primo titolo dopo 60 anni la prossima stagione.

Star Sport

"Premier Win"

Mourinho assicura di poter condurre il Tottenham al titolo la prossima stagione.

Sun Sport

"The Special Onesie"