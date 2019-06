Le aperture in Inghilterra - Nations Leak: il caso della fascia di capitano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'affaire-Sterling e i problemi di Harry Kane catalizzano l'attenzione dei maggiori quotidiani inglesi nel giorno della sfida che attende la Nazionale di Gareth Southgate, impegnata stasera nella semifinale di Nations League contro l'Olanda. L'attaccante del Manchester City è nel mirino della critica perché sui suoi social, ieri, è apparsa la notizia della sua promozione a capitano della squadra, un premio per festeggiare le 50 presenze con i Tre Leoni. Una decisione che il CT non ha ancora preso, perché sta valutando ancora le condizioni del bomber del Tottenham, e che ovviamente ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Sterling si è prontamente scusato, spiegando il misunderstanding a Southgate. Spazio anche per la tripletta di Ronaldo nell'altra semifinale e per le parole di Eriksen, che ha fatto capire di voler lasciare gli Spurs. Questi i titoli:

Telegraph - "Sterling service. Forward to be made captain to mark 50th cap for England".

Times - "Sterling set to be captain as Kane left out".

Guardian - "Gareth's gamble. Southgate set to rest Champions League seven with Sterling ready for 50th cap".

Sun Sport - "Nations Leak. Captain's Sterling fury as PR gaffe gives away team".

Mirror Sport - "Brush-off. Southgate may rest fit-again Kane after his Champions League agony with 50-cap Sterling set to take armband".

Daily Mail - "Gareth's gamble. He'll leave talisman Kane on the bench. Sterling to lead England on 50th cap".