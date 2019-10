I giornali inglesi hanno aperto sulla questione razzizmo e le parole di Danny Abraham, che ieri ai giornalisti ha dichiarato di essere pronto a lasciare il campo, lui come il resto della nazionale inglese, in caso di insulti. La selezione di Gareth Southgate sarà impegnata dopodomani in Repubblica Ceca e lunedì in Bulgaria. Ricordiamo che lo scorso 25 marzo, in Montenegro, la UEFA ha aperto un'inchiesta a seguito degli ululati del pubblico di casa contro Raheem Sterling, Danny Rose e Callum Hudson-Odoi.