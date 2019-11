Le aperture in Inghilterra - Panchine bollenti, rischiano in tre

Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 25 novembre:

Daily Express

"Corsa all'esonero"

David Moyes indicato come successore di Marco Silva all'Everton. A rischio anche Manuel Pellegrini al West Ham e Unai Emery all'Arsenal.

The Guardian

"Blades runners"

Gioco di parole in riferimento allo Sheffield United (il cui soprannome è i Blades) capace di recuperare all'ultimo minuto il Manchester United, vanificando la rimonta dei Red Devils: 3-3 e sorprendente sesto posto in classifica per la neopromossa,

Independent

"McBurnie alla riscossa"

Altro titolo dedicato al pari ottenuto nel finale dallo Sheffield United contro il Manchester United. Nel taglio basso: "Kane si è visto qualche ora con Pochettino dopo l'esonero".

Metro Sport

"Imparino in fretta"

Solskjaer dopo la rimonta subita mostra qaunta strada abbiano ancora da fare i suoi giocatori.

Mirror Sport

"La furia di Ole fino a voler cambiare 11 giocatori"

Altro titolo dedicato al clamoroso pari subito dal Manchester United a Sheffield.

Star Sport

"Fire in the Ole"

"Fuoco alle polveri" è il titolo scelto con un gioco di parole, usando il nome del tecnico del Manchester United.

Sun Sport

"Poch your back"

Riferimento a Mauricio Pochettino e a un clamoroso ritorno in Premier League già in questa stagione. Lo sta seguendo niente meno che l'Arsenal, acerrimo rivale del Tottenham.

Daily Telegraph

"Salvato dai ragazzini"

Brandon Williams, Mason Greenwood e Marcus Rashford segnano tre reti in sette minuti, ribaltando lo 0-2 a Sheffield. I padroni di casa pareggeranno al 90'.

The Times

"L'Arsenal mette gli occhi su Arteta"

Emery a rischio tra la ribellione dei t fosi. L'Everton valuta come rimpiazzare Marco Silva".