Le aperture in Inghilterra - Parata Reds. City-United per Joao Felix

© foto di Simone Bernabei

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, martedì 4 giugno:

The Sun

"Glory!", si legge in prima sopra una foto del pullman del Liverpool con il tecnico Klopp ed i giocatori portati in trionfo dalla marea Reds dopo il successo in Champions League. E Klopp avverte: "E' solo l'inizio".

Daily Star

Spazio alla controparte dei Reds, sul Daily Star che apre con un'intervista al difensore del Tottenham Toby Alderweireld. "Spurred on", si legge in prima sopra una foto del giocatore a terra dopo il ko in finale di Champions contro il Liverpool.

Daily Telegraph

"Italian Job", titola in prima il tabloid. Sarri è pronto per dire addio al Chelsea e sposare la causa juventuna, intanto i Blues studiano la lista dei possibili sostituti.

Daily Express

"United e City si sfidano per Joao Felix", si legge in prima pagina. Il talento 19enne del Benfica, che piace anche alla Juve, ha una clausola da 120 milioni di euro e nelle prossime settimane potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di Manchester.