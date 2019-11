Prima il Manchester United, in apertura, poi anche Arsenal, Liverpool, Manchester City e infine anche il Chelsea. Tutte le big in campo oggi in Premier League e sulle prime pagine dei quotidiani si parla di Liverpool e Manchester United. I Reds saranno impegnati sul campo dell'Aston Villa, ma Klopp in conferenza stampa si concentra su altro. Mirror Sport riporta un passaggio interessante: "Pensate ai calciatori, non ai portafogli", il titolo che si legge. Sul Sun invece di spalla si parla dei Red Devils e del fatto che Marcus Rashford non ci sarà oggi nello stadio del Bournemouth: "Ole (Solskjaer) lascia Rash sulla mensola".