Le aperture in Inghilterra - Pogba pronto a lasciare il Man United

Daily Star

"Pogba pronto per togliersi la maglia" - Il centrocampista francese ha confermato che potrebbe lasciare il Manchester United nonostante la chiusura del mercato in entrata in Inghilterra. Oltre alla Juventus, è il Real Madrid a fare sul serio per l'asso francese.

Daily Mirror

"Pogba: la 'questione' 150£ milioni" - Nonostante un grande inizio di campionato la star del Manchester United ha dichiarato che il suo futuro è incerto e che solo il tempo dirà la verità sul suo futuro.

Daily Express

"Pogba: il mio futuro resta aperto" - Il francese non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro con Real Madrid e Juventus che monitorano la situazione nonostante il grande inizio di stagione con la vittoria sul Chelsea.