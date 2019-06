Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi lunedì 24 giugno 2019:

Metro Sport

"Vergognoso". Ampio spazio dedicato alla nazionale femminile inglese, con la doppia protesta da parte del Camerun dopo due interventi del VAR.

Star Sport

"Questo non è calcio". Il noto tabloid dedica l'apertura odierna alle parole di Phil Neville, commissario tecnico della nazionale femminile.

Mirror Sport

"Maguire in £80M, trasferimento record". Si guarda anche al mercato, con il trasferimento di Maguire che può superare il record. Sul difensore del Leicester il Manchester City, che sembra aver beffato i cugini dello United.

The Sun

"Camerloons". Si parla ancora della nazionale femminile inglese e delle proteste da parte del Camerun per via delle decisioni prese dal VAR.