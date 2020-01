Le aperture in Inghilterra - Reiss salva l'Arsenal. Solskjaer "piange"

Di seguito le aperture della stampa inglese in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2020.

DAILY EXPRESS

"Reiss guida l'Arsenal"

Apertura dedicata alla vittoria dell'Arsenal ieri sera in FA Cup. Decisivo il gol del classe 1999 Reiss Nelson all'inizio della ripresa.

"Solskjaer piange"

Spalla sinistra della prima pagina dedicata al derby di Manchester che attende United e City in Carabao Cup. Al centro delle attenzioni le dichiarazioni arrivate ieri dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: "Abbiamo bisogno di una arbitro forte per essere protetti". Parole, queste, legate alle polemiche già nate fra i due club per la presunta eccessiva durezza degli uomini di Pep Guardiola.

DAILY MIRROR

"Reiss is the word"

Anche qui l'apertura è dedicata al successo dell'Arsenal in FA Cup sul Leeds grazie al gol di Nelson. Spazio anche al mancato rosso evitato ad Alexandre Lacazette che il quotidiano etichetta come "fortunato".

Razzismo in Tottenham-Chelsea

Taglio alto dedicato agli episodi di discriminazione razziale avvenuti nei confronti di Antonio Rudiger in occasione di Tottenham-Chelsea, derby di Londra andato in scena nel mese di dicembre. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, sia gli accertamenti della Polizia sia quelli effettuati dalla sicurezza del Tottenham hanno evidenziato alcun tipo di coro di stampo razziale nei confronti del difensore ex Roma.

"Derby di Manchester"

Spalla sinistra interamente dedicata al derby di Carabao Cup fra United e City in programma questa sera alle ore 21 italiane. Oltre alle parole di Solskjaer sugli arbitraggi riportate anche da altri quotidiani qui troviamo anche un virgolettato di Pep Guardiola. Non legato al match ma al futuro: "Non allenerò mai il Manchester United".

DAILY STAR

"Reiss la vince. Lacazette fortunato"

Spazio ancora una volta al successo dell'Arsenal sul Leeds in FA Cup, con Nelson autore del gol vittoria e Lacazette graziato dal VAR per un fallo di reazione non riscontrato dalla squadra arbitrale.

"La battaglia di Manchester"

Spazio alle parole di Ole Gunnar Solskjaer in vista del derby United-City di questa sera. Il norvegese ieri ha chiesto maggiore attenzione da parte degli arbitri in merito ai falli commessi dagli uomini di Pep Guardiola.