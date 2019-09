Le aperture in Inghilterra - Solskjaer vuole una punta. Crollo Newcastle

SUN SPORT

Sono parole polemiche quelle che Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha pronunciato ieri alal vigilia del big match di Premier League in programma questa sera contro l'Arsenal. "Con la cessione di Lukaku siamo rimasti senza attaccanti. A gennaio dobbiamo acquistarne un altro" è quanto riporta il Sun in apertura. Spalla destra della prima pagina sportiva del tabloit dedicata, invece, al Leicester terzo in classifica. "Salute's you sir" è il titolo scelto sul nuovo exploit delle Foxes.

THE TIMES

Taglio basso della prima pagina dedicata allo sport con protagonista il Leicester e Jamie Vardy, attaccante della Foxes autore di due gol nel 5-0 di ieri al Newcastle. Box anche per il Manchester City e Mahrez per il quale si legge: "Guardiola ha detto che il playmaker del City adesso è tornato al meglio della sua condizione".

STAR SPORT

C'è il tracollo del Newcastle in apertura delle pagine sportive del tabloid inglese. "Malconcio e sconfitto" è il titolo scelto sulla faccia di Steve Bruce decisamente arrabbiato nel dopopartita per la resa della sua squadra.

DAILY EXPRESS

Anche qui il tema centrale della prima pagina sportiva è il tracollo del Newcastle che viene annullato dal Leicester. Anche qui l'attenzione è focalizzata sull'accusa del tecnico dei Magpies Steve Bruce alla propria squadra, rea di essersi arresa all'avversario".