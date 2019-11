Le aperture in Inghilterra - Southgate 2022. Spurs, idea Nagelsmann

Queste le aperture della stampa inglese di oggi, martedì 19 novembre 2019:

THE GUARDIAN

"Inghilterra, next stop Qatar"

Mentre la qualificazione ad Euro 2020 è già in archivio, Gareth Southgate, ct dei Tre Leoni, ha iniziato a pianificare il lavoro in vista del Mondiale 2022 partendo dai cardini di quella che è la squadra attesa dalla kermesse continentale della prossima estate.

"Irlanda, serviranno i playoff"

Pareggio amaro, amarissimo, per l'Irlanda ieri a Dublino contro la Danimarca. Il segno X nell'ultima sfida di qualificazione ad Euro2020 ha costretto la Green Army ai playoff qualificazione del prossimo marzo.

DAILY MIRROR

"Desert mission per l'Inghilterra"

Anche qui trovano spazio le parole del ct Gareth Southgate in vista del Mondiale 2022. "Sto pianificando il lavoro per la Coppa del Mondo anche se potrei non essere qui".

THE TIMES

"Tottenham, caccia al sostituto di Pochettino"

Che il rapporto fra il Tottenham e Mauricio Pochettino sia destinato a chiudersi durante la stagione in corso o la prossima estate è abbastanza chiaro a tutti. Per questo è iniziata la ricerca di un nuovo allenatore da parte della dirigenza londinese. Una ricerca che pare aver portato al profilo di Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia.