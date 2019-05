Le aperture in Inghilterra - Spazio al flop del Manchester United

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi 6 maggio 2019.

Il flop Manchester United, aritmeticamente fuori dalla Champions League 2019-20 prende le prime pagine.

Daily Express:

"Fuori dalla nostra Lega"

Solskjaer dice che lo United non è forte abbastanza per l'élite europea dopo il mancato raggiungimento delle prime quattro posizioni.

Daily Mail:

"Euro trash"

Ole ammette che lo United non ha meritato il posto in Champions League dopo aver buttato via la chance finale.

Star Sport

"Stupidi"

Ole e Unai la buttano via mentre gli uomini di Sarri festeggiano.

Sun Sport

"Bye, buy"

Ole: Potreste aver visto per l'ultima volta alcuni giocatori

Neville: Flop Alexis, è il primo da tagliare.

Times

"Lo United lo butta via"

L'Huddersfield pone fine alle speranze di Champions League. Solskjaer promette di fare pulizia di volti e di tagliare gli ingaggi

The Guardian

"Lo United butta al vento la possibilità di finire nella Top 4"

Gli uomini di Solskjaer affronteranno l'Europa League dopo uno scioccante pareggio. E ora l'Arsenal si gioca tutto a Baku per mantenere vivo il sogno Champions League.