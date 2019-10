Le aperture in Inghilterra - Tempesta Xhaka, il capitano contro i tifosi

Queste le aperture inglesi di oggi, lunedì 28 ottobre.

The Guardian

"Il capitano dell'Arsenal sfoga la sua rabbia contro i tifosi che lo criticavano"

Senza mezzi termini, il The Guardian parla di 'tempesta Xhaka', in casa Arsenal. Il capitano dei Gunners Granit Xhaka, sostituito al minuto 66 della sfida contro il Crystal Palace su risultato di 2-2, ha risposto platealmente ai fischi dell'Emirates Stadium nei suoi confronti e in quelli della squadra. Il numero 34, durante la pioggia di fischi, ha pronunciato diverse volte la parola 'fuck off', si è portato le mani alle orecchie in segno di sfida e ha invitato i sostenitori a fischiare più forte. Un comportamento che ovviamente ha fatto imbestialire i tifosi.

The Sun

"Xhaklash"

Solito gioco di parole per il tabloid, che propone anche il pensiero dell'opinionista Alan Shearer: "Non so proprio come possa uscire da questa situazione".

The Telegraph

"Crollo nervoso"

In prima pagina si spiega come al giocatore verrà probabilmente tolta la fascia da capitano dopo la reazione nei confronti dei tifosi all'uscita dal campo.

Daily Express

"Xhaka fischiato dai suoi tifosi"

Mirror

"X-rated"

Il capitano l'ha combinata grossa, per il quotidiano. Che spiega come nei prossimi giorni possa perdere la fascia da capitano.