Le aperture in Inghilterra - Tottenham in finale, Lucas Moura favoloso

Di seguito le principali aperture dei tabloid inglesi di giovedì 9 maggio 2019:

Daily Express

"It's Moura the same!"

Questo il titolo del Daily Express che fa un gioco di parole con il nome dell'esterno brasiliano del Tottenham. L'ex PSG, infatti, è stato protagonista assoluto della gara di ieri tra Spurs e Ajax con una splendida e storica tripletta. Del classe '92 anche il gol decisivo, all'ultimo istante, che ha così regalato la finale di Champions League a mister Pochettino che incontrerà il Liverpool il 2 giugno a Madrid.

Daily Mail

"Moura the same"

Stesso gioco di parole per il Daily Mail che, ovviamente, celebra la grandissima prestazione di Lucas che, con una tripletta, ha trascinato in finale di Champions League il Tottenham. Unico acquista degli Spurs degli ultimi due anni ma, sicuramente, più che decisivo.

Metro

"One Mour miracle"

Gioca con il nome di Lucas Moura anche il Metro che definisce l'impresa di ieri degli Spurs un altro vero e proprio miracolo. Infatti, dopo aver eliminato dalla Champions League un Manchester City che domina in Inghilterra, ha eliminato anche la sorpresa di questa competizione: l'Ajax.

Mirror Sport

"One Moura miracle"

Questo il titolo del Mirror, praticamente identico a quello del Metro, che loda l'esterno del Tottenham come un vero e proprio salvatore, in grado di compiere miracoli come quello di ieri sera.

Star Sport

"Moura the same"

Titolo simile a molti altri quotidiani inglesi anche per Star Sport. Che, chiaramente, celebra la miracolosa impresa degli Spurs che sotto 2-0 fino al 55' è riuscita a rimontare per 3-2 grazie a una tripletta di uno scatenato Lucas Moura. Inutili, quindi, le reti del giovanissimo difensore centrale De Ligt e del marocchino Ziyech.

The Guardian

"Puoi fare qualsiasi cosa"

Con questo titolo il quotidiano inglese applaude la storica impresa degli Spurs contro l'Ajax. Quando tutto sembrava perso, sotto 2-0 fino al 55', Lucas Moura è riuscito a rimontare fino a 3-2, con una tripletta mozzafiato, con l'ultima rete ad appena cinque secondi dal triplice fischio dell'arbitro.

The Telegraph

"Now it's Moura's miracle!"

Così decide di titolare The Telegraph sulla grandissima e incredibile prestazione del Tottenham di ieri sera contro la sorpresa Ajax, in grado di eliminare squadrone come il Real Madrid e la Juventus. Il quotidiano definisce il brasiliano Lucas Moura, autore di una bellissima tripletta, come un vero e proprio eroe.

Times

"È successo di nuovo"

Questo il titolo del Times che sottolinea come, dopo l'impresa incredibile di ieri sera del Liverpool che ha sconfitto il Barcellona per 4 reti a 0, anche un'altra inglese ha compiuto un altro miracolo, il Tottenham, il quale ha battuto uno strepitoso Ajax nonostante fossero sotto 2-0 fino al 55'. Quindi, scrive il quotidiano, due prestazioni che entreranno nella storia per entrambi in appena due serate.