Le aperture in Inghilterra - Una strada troppo facile per Euro 2020

© foto di Dimitri Conti

Questa sera l'Inghilterra è attesa dalla sfida contro il Kosovo per le qualificazioni a Euro 2020. Il tema tiene ovviamente banco sulle prime pagine dei quotidiani inglesi, che in molti casi citano le parole di Southgate alla vigilia. "Troppo facile" è stato definito il cammino dal ct. Spazio anche al successo dell'U21.

Indipendent

"Si richiedono test difficili"

Come detto, ampio spazio alle parole della vigilia di Gareth Southgate: il ct inglese si è in qualche modo lamentato della scarsa competitività, e della poca attrazione, dei gironi.

Mirror

"È troppo facile"

Il ct ieri in conferenza stampa si è sbilanciato, dicendo che i gironi di qualificazioni sono troppo facili, e che tolgono le emozioni. Inoltre, in alto, richiamo ad un'intervista esclusiva con Tammy Abraham del Chelsea sul tema razzismo.

Star

"Troppo facile"

Stasera Inghilterra-Kosovo alle ore 20,45. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole del ct Southgate, per il quale le qualificazioni sono una noia. Trafiletto di mercato dedicato all'intrigo Pogba-Real Madrid in cui si legge che "Sergio Ramos è pazzo di lui".

Sun

"Go on my San!"

Gioco di parole del quotidiano, che suona come "Vai figliolo!", in cui il termine "son" è sostituito da San, termine con cui viene soprannominato Jadon Sancho. L'esterno del Borussia ha vinto la sfida nelle gerarchie di Southgate.

Telegraph

"Ti ricordi di me, Pep?"

Il talentino Phil Foden ne segna due su due nella vittoria al Kosovo Under-21, mandando messaggi al suo allenatore nel club, il Man City, Guardiola. Si leggono anche parole di Declan Rice: il centrocampista del West Ham afferma di aver ricevuto minacce di morte.