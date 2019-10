Le aperture in Inghilterra - United, Solskjaer in bilico. Pochettino ok

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi inglesi di oggi, martedì 8 ottobre 2019:

SUN SPORT

United, Solskjaer in bilico

Si parla di Manchester United nell'apertura del Sun oggi in edicola. "Dovete esonerarmi" è il titolo scelto dal tabloid riprendendo delle parole che lo stesso tecnico dei Red Devils avrebbe pronunciato dopo la sconfitta contro il Newcastle.

City, parla Ederson

Spazio ad alcune considerazioni del portiere del Manchester City Ederson sul momento complicato della formazione di Pep Guardiola. Per il brasiliano l'infortunio rimediato da Aymeric Laporte inciderà in maniera importante sulla corsa al titolo dei citizens.

MIRROR SPORT

United in crisi

Anche qui il tema primario è la difficile situazione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina dei Red Devils. La dirigenza del club vede come ultima spiaggia la sfida contro il Liverpool per il tecnico norvegese, mentre la squadra appare confusa a livello tattico.

Tottenham, avanti con Pochettino

Situazione che appare nuovamente tranquilla in casa Tottenham. Mauricio Pochettino, tecnico argentino considerato in bilico fino a pochi giorni fa, avrebbe incassato la fiducia del presidente degliu Spurs Daniel Levy.

STAR SPORT

United, "niente panico"

"Giocatori tristi, pochi risultati e due punti soli di vantaggio dalla zona retrocessione. La dirigenza dello United si attacca a Solskjaer e insiste a predicare calma" questa l'apertura sui Red Devils del quotidiano